Правительство все-таки решило открыть счет для сбора денег с граждан, чтобы погасить госдолг

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение

Правительство все-таки решило собрать средства от граждан на погашение внешнего долга Кыргызстана. Проект постановления кабмина об аккумулировании денежных средств вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании к документу указано, что проект инициирован в связи с поступающими обращениями от населения по содействию в уплате долга.

«По состоянию на 30 сентября 2020 года размер государственного внешнего долга составляет 4 миллиарда 171 миллион долларов (332 миллиарда 022 миллиона сомов), - отмечено в справке-обосновании. - За январь-октябрь 2020 года из республиканского бюджета Кыргызской Республики на обслуживание государственного внешнего долга было направлено 9 миллиардов 991 миллион сомов, что составляет 8,4 процента от совокупных расходов республиканского бюджета.

Прогноз обслуживания внешнего долга на 2021 год составляет 19 миллиардов 998 миллионов сомов. При этом отмечаем, что пик выплат по внешнему долгу приходится на период с 2025 по 2031 годы, когда ежегодные расходы на обслуживание внешнего долга составят более 400 млн. долларов».

Министерству финансов рекомендовано: открыть депозитный счет Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики в рамках Единого казначейского счета (ЕКС); валютный счет в Национальном банке Кыргызской Республики.

В свою очередь Нацбанк и коммерческие банки просят не взимать комиссионные сборы с юридических и физических лиц при перечислении денежных средств на депозитные счета для погашения государственного внешнего долга Кыргызской Республики.

Контроль за выполнением настоящего постановления планируется возложить на отдел финансовой и кредитной политики аппарата правительства.

Источник: vesti.kg