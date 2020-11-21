Источником всех переживаемых ныне кризисов является Конституция, — депутат Б.Турусбеков

Мы разработали регламент, разделились на три секции.
20 ноября прошло первое заседание Конституционного совещания.
На котором депутат Жогорку Кенеша, член КС Бактыбек Турусбеков заявил, что все негативные события в стране за последние 10-15 лет происходили из-за Конституции.
«Все события 10-15 лет показывают, что у нас было безответственное отношение. Как лебедь, рак и щука, все хотели править, но никто, ни за что не отвечал. Ни президент, ни правительство, ни депутаты ЖК. Сегодня же озвучивается линия, что усиливается президентская вертикаль, но вместе с тем и берется ответственность. Ответственность за назначение правительства, за развитие экономики, за развитие государства. То есть, вместе с усилением вертикали власти берется ответственность», — сказал Турусбеков.
Он отметил, что конституционное совещание проходит открыто и публично каждый день, а два раза в неделю будут проходить пленарные заседания. При этом секции будут проходить каждый день с 10 утра до 18:00 вечера.
«Мы разработали регламент, разделились на три секции. В состав вошли очень широкий спектр наших ученых, это юристы, профессора наук, кандидаты наук, СМИ. Всего порядка 86 членов комиссии конституционного совещания. Все проводится открыто. В начале, когда было озвучено, что объявляется референдум по принятию поправок в Конституцию, было много нареканий, что пишется под одного человека. Я с полной уверенностью могу сказать, что Конституция не пишется для одного человека. Основной закон — это объемный юридический документ, который вправе принимать сам народ. Конституция пишется для народа и во имя народа», — пояснил Турусбеков.
Напомним, исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Конституционное совещание должно провести «обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя» и внести в Жогорку Кенеш предложения по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».
Источник: Элгезит
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