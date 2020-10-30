Адахан Мадумаров заявил о намерении участвовать в выборах президента

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров будет участвовать в предстоящих выборах президента Кыргызстана.
Об этом политик сообщил журналистам.
По его словам, он пойдет на выборы не от партии, а как самовыдвиженец.
Ранее и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров также заявил, что примет участие в выборах президента. По неподтвержденным данным, намерения побороться за кресло главы государства есть и у спикера ЖК Каната Исаева.
Выборы президента состоятся 10 января 2021г.
Источник: reporter.kg
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