Адахан Мадумаров заявил о намерении участвовать в выборах президента

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров будет участвовать в предстоящих выборах президента Кыргызстана.

Об этом политик сообщил журналистам.

По его словам, он пойдет на выборы не от партии, а как самовыдвиженец.

Ранее и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров также заявил, что примет участие в выборах президента. По неподтвержденным данным, намерения побороться за кресло главы государства есть и у спикера ЖК Каната Исаева.

Выборы президента состоятся 10 января 2021г.

Источник: reporter.kg