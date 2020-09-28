В какой связи были Алтынбек по прозвищу Челюсть и ныне покойный Саймаити?

Кандидат от партии «Бир бол» Гульнура Торалиева почувствовала себя каким-то крутым пиарщиком, похвалилась, что от них из Жогорку Кенеша 6-го созыва идут на выборы только два депутата «чимкирик-сопли».

«Конечно, всего только два, но эти двое, да еще какие двое?! Эти двое равноценны 10 депутатам-«чимкирик-соплям»…». Этой публикацией Торалиева хотела угодить хозяину Алтынбеку Сулайманову по прозвищу Челюсть, желая сделать лучше, получилось хуже. Под постом Торалиевой пользователи соцсети оставили сведения для уймы компромата.

Например, очень интересное видео, на котором Сулайманов с китайским бизнесменом Айэркеном Саймаити отдыхают на яхте.

Под этим видео оставлена запись: «В видеозаписи нет ничего удивительного, однако этот отдых имел место после большого ограбления в Ошском аэропорту с кражей 7 млн долларов 27 декабря 2014 года. Вот так праздновавшие на яхте в Турции - это заказчики данного преступления. А именно, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алтынбек Сулайманов, Замир Сыргабаев и погибший бизнесмен Айэркен Саймаити».

Немного погодя после этого Сулайманов дал интервью местным СМИ, что знаком с Саймаити, но с ним дело делали его братишки, вывезшие из Китая товар. Но на вышеуказанном видео видно, что Сулайманов отдыхает вместе с одной очень близкой компанией, значит, был в очень тесной связи с Саймаити. Почему Сулайманов говорил клянясь, что знаком с Саймаити только через братишек?

По поводу знакомства с Саймаити его допрашивали также в ГКНБ. И здесь он сказал ложь. Сулайманов опровергает свою связь с криминальным миром.

Более того, рассказывает, что его никто не допрашивал и, если надо, он даже не писал ни разу объяснительной в милиции. Но наверняка ГКНБ приглашал его не просто на чай, очевидно, он в письменном виде давал показание об убийстве Саймаити. Но ведь ГКНБ это не милиция, чтоб верить всему сказанному Сулаймановым.

В вышеуказанных комментариях отмечается, что бывший боец без правил Замир Сыргабаев один из близких людей Алтынбека Сулайманова. Он был задержан как подозреваемый в совершении грабежа предпринимателей, сидевших в VIP-зале Ошского аэропорта. В информационной базе МВД он зарегистрирован как лидер Кызыл-Кийской организованной преступной группы (ОПГ).

По некоторым данным, ограбление заказал Сулайманов, наводчиком Саймаити, а исполнителем дела был Сыргабаев. Говорится, те ограбленные бизнесмены провели свое отдельное расследование, установили, что информация о перевозке денег через аэропорт исходила от Саймаити. Узнавший о предстоящем допросе по данному делу Саймаити был вынужден бежать из Оша в Стамбул.

После убийства Саймаити в Стамбуле Сулайманов сам по себе суетился. Предложил создать депутатскую комиссию, вошел в нее членом, но когда возник шумный скандал о его членстве в комиссии, был вынужден выйти из нее. Специально взял слово и выступил с трибуны парламента, намекнув, что убившие Саймаити могут повернуть острие стрелы на него, возможно, его могут сделать заказчиком убийства Саймаити.

Конечно, нанять в Сирии киллеров, отправить их в Стамбул – это не уровень Сулайманова и Кызыл-Кийской ОПГ. Но причиной смерти Саймаити стало совершение различных теневых дел с Сулаймановым. Вполне вероятна месть тех ограбленных бизнесменов, или стоящих за их спинами серьезных людей в Китае.

Вот почему Сулайманов стремится снова прийти в парламент. Депутатская неприкосновенность нынче ему нужна просто как воздух. Если Челюсть не сможет получить мандат, тогда наступит время допросить и его.



Источник: газета «De факто» №32 от 25.09.2020/стр.6