Правозащитники подали в суд на ЦИК из-за Дастана Джумабекова

«Ответственность за подкуп избирателей по закону может быть только одна – отмена регистрации партии»

Решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР по ситуации с вручением гражданке 50 тыс. сомов в качестве «суйунчу» кандидатом в депутаты от партии «Кыргызстан» Дастаном Джумабековым было неправомерным. Так считают в ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество».

12 сентября 2020 года организация подала на ЦИК КР в суд иск с требованием признать решение Центризбиркома №158 от 18 сентября 2020 года недействительным.

ЦИК признал, что партия нарушила избирательное законодательство, когда Джумабеков злоупотребил административным ресурсом, неправомерно воспользовавшись средствами, находившимися в ведении спикера парламента – в его ведении.

«Подкуп установлен действиями по передаче роженице денежных средств в размере 50 тыс. сомов в качестве «суйунчу», которая имеет смысловую взаимосвязь с заявленными программными целями партии, в частности, может быть примером реализации программы партии, где одним из пунктов является доведение выплат по программе «Балага суйунчу» до 50 тыс. сомов», - напоминают в заявлении.

Центризбирком расценил это как подкуп и вынес политобъединению письменное предупреждение с формулировкой «за нарушение избирательного законодательства кандидатом Д. Джумабековым».

Нарушения квалифицировали по статьям 21-1 и 28 Конституционного закона КР «О выборах президента КР и депутатов ЖК КР».

Однако в «Коалиции» настаивают: закон не предусматривает такого наказания за подобное нарушение.

Там напоминают: часть 3 статьи 46 закона «О выборах президента КР и депутатов ЖК КР» гласит, что в ряде случаев ЦИК может отменить регистрацию списка кандидатов за некоторые нарушения. Особо в организации обращают внимание на два пункта. Итак, регистрацию можно отменить в случае:

4) Нарушения руководством партии требований, предусмотренных статьей 21-1 настоящего закона о недопустимости злоупотребления административным ресурсом в целях избрания списка кандидатов;

6) Подтверждения фактов совершения руководством или работниками исполнительного органа партии, уполномоченными представителями, доверенными лицами или наблюдателями, представляющими партию, подкупа избирателей или их причастности к совершению подкупа избирателей.

При этом часть 3 статьи 28 закона «О выборах президента КР и депутатов ЖК КР» запрещает с момента назначения выборов выплачивать избирателям денежные средства, вручать подарки, проводить льготную распродажу товаров или распространять их бесплатно (за исключением агитационных печатных материалов: значков, футболок, головных уборов, шарфов с символикой партии и изображений кандидатов), а также предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях.

«Согласно нормам вышеуказанных статей, в случае нарушения руководством партии норм, предусмотренных статьей 21-1 и частью 3 статьи 28, за них может последовать только одна ответственность, предусмотренная статьей 46 конституционного закона, - говорится в заявлении. – <…> Вместе с признанием факта нарушений со стороны партии должна была последовать отмена регистрации списка кандидатов. Письменные предупреждения могут вынести только в случае нарушения статей предусмотренных статьями 22-28, но нормы 21-1 и часть 3 статьи 28, по которым ЦИК признала нарушения, в этот перечень не входят».

На этом основании в «Коалиции» просят признать решение ЦИК недействительным.

Источник: vesti.kg