Неправительственные организации — НПО получили специальный заказ, собрались приравнять образ Азимжана Аскарова герою

Неправительственные организации начали готовиться к мероприятиям по возвеличиванию образа Азимжана Аскарова, умершего недавно естественной смертью.

Как известно, Аскаров был пожизненно лишен свободы за организацию массовых беспорядков и убийство милиционера во время межэтнического столкновения в Базар-Коргоне в 2010 году. Возбужденное на него уголовное дело несколько раз рассматривалось, по итогам не было найдено оснований для пересмотра наказания. Летом 2020 года Аскаров умер в тюрьме.

Теперь активизировались НПО, контролируемые посольством США в Кыргызстане, стало известно о разработке плана соответствующих действий общественному фонду «Бир дуйно» и выделению финансов по их реализации.

Правозащитники «Бир дуйно» провели семинар в одном из пансионатов Иссык-Кульской области для подготовки сотрудников к этой работе.

По их злокозненному замыслу, жена Азимжана Аскара пожалуется в Базар-Коргонском районном суде на правительство и правоохранительные органы. Обращением в управление верховного комиссара по правам человека в ООН будет оказано давление на судей Кыргызстана для отказа от выдвинутых Аскарову обвинений и его полной реабилитации.

Здесь главной целью Запада считается выставление Аскарова неким героем, боровшимся с властью за право. Тем самым их благородная цель – формирование оппозиционной точки зрения, содержание ее пока в секрете, а при наступлении момента превращение в очаг напряженности, приводящей к взрыву.

Оставьте в покое умершего человека те, кто атакует его, и те, кто якобы поддерживая, ставит целью приобретение выгоды!

Тот человек ушел из этого мира. Ему теперь нисколько не нужен героизм и оправдание. Он ушел к Создателю. Теперь для него самое важное – легко пройти испытание перед Создателем.

Живым надо в дальнейшем жить в согласии, не поддаваться различным провокациям внешних сил, которые продолжат попытки осуществлять на практике грязные мысли. Здешним надо оставаться с чистой совестью, чтоб можно было прямо смотреть в глаза друг другу.

Источник: газета «De факто» №31 от 18.09.2020/стр.10