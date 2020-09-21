ГП: Депутат ЖК Э.Сурабалдиева вызывалась прокуратуру как свидетель по делу К.Асанова

Как отметили в Генпрокуратуре, в настоящее время в Первомайском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Курсана Асанова.

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева вызывалась в Военную прокуратуру как свидетель по делу бывшего замглавы МВД Курсана Асанова. Так прокомментировали в пресс-службе Генпрокуратуры КР выступление Э.Сурабалдиевой в отдельных СМИ о ее вызове на допрос в Военную прокуратуру.

Как отметили в Генпрокуратуре, в настоящее время в Первомайском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Курсана Асанова. В соответствии с требованиями статьи 273 УПК КР, обеспечение явки свидетелей возлагается на сторону обвинения, в связи с чем с целью недопущения срыва судебного процесса сотрудниками Военной прокуратуры лицам, проходящим в качестве свидетелей, разъясняется о вызове их со стороны суда, исключительно на судебный процесс по делу К.Асанова, для допроса в качестве свидетеля, с указанием времени и места проведения судебного процесса.

«В рамках расследованного и направленного в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел К.Асанова и других лиц, в качестве свидетелей были допрошены ряд депутатов парламента, в том числе и Э.Сурабалдиева (15 января 2020 года)», - отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре сообщили, что 17 сентября 2020 года сотрудниками Военной прокуратуры Э.Сурабалдиева была уведомлена о необходимости явки в суд для дачи свидетельских показаний по делу К.Асанова.

«Вместе с тем, утверждения Э.Сурабалдиевой о ее вызове в Военную прокуратуру и о неосведомленности причин вызова не соответствуют действительности, так как ей четко было разъяснено куда, когда и в качестве кого она вызывается. Кроме того, вызов Э.Сурабалдиевой на судебное заседание каким-либо образом не связано с ее политической деятельностью и участием на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар