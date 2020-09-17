Сегодня Первомайский райсуд изберет меру пресечения Космосбеку Чолпонбаеву

Экс-глава Минздрава обвиняется в халатности и злоупотреблении должностным положением

Первомайский райсуд Бишкека сегодня изберет меру пресечения бывшему министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, ГСБЭП (Финполиция) 15 сентября задержала экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения КР.​

Установлено, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт, нанесший госбюджету ущерб на сумму порядка 9 миллионов сомов.​

Источник: vesti.kg