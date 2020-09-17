Сегодня Первомайский райсуд изберет меру пресечения Космосбеку Чолпонбаеву

Экс-глава Минздрава обвиняется в халатности и злоупотреблении должностным положением
Первомайский райсуд Бишкека сегодня изберет меру пресечения бывшему министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву. Об этом Vesti.kg сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, ГСБЭП (Финполиция) 15 сентября задержала экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения КР.
Установлено, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт, нанесший госбюджету ущерб на сумму порядка 9 миллионов сомов.
Источник: vesti.kg
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