Каким образом в Кыргызстане может пройти «туалетная революция»?

Партия, предлагающая проведение соответствующей реформы, дала объяснение
Среди реформ, предлагаемых партией «Бир Бол», есть пункт, гласящий о необходимости развития туризма через создание достойной инфраструктуры и «туалетной революции». В этой связи Vesti.kg решили поинтересоваться у политобъединения, каким образом они намерены провести данную революцию и не понесет ли при этом страна какие-либо убытки.
- Мы собираемся по всей республике построить инфраструктуру для того, чтобы кыргызстанцы и туристы, передвигающиеся по стране, имели возможность сходить в туалет, - ответили Vesti.kg в пресс-службе. - Для этого построим современные туалеты. Это на самом деле очень большая проблема: турист приезжает и элементарно не может сходить куда-то, чтобы справить нужду. Если создадим эти условия, то в КР увеличится число туристов, появится культура поведения.
В пресс-службе партии предположили, что всем кыргызстанцам известно, в каких условиях на сегодня находятся общественные туалеты.
- Все начинается с малого, - отметили там. - Для осуществления этой идеи можно привлечь бизнесменов, которые при определенных условиях будут готовы инвестировать в это свои средства. К примеру, на трассе Бишкек — Ош есть места, где останавливаются туристы. Можно там поставить туалет. Туалеты будут платными. Думаю, сегодня люди готовы платить за минимальные комфортные условия.
Источник: Вести
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