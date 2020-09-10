Китай намерен открыть военную базу в Таджикистане

Один солдат сказал, что эти войска находились там уже «три-четыре года».

В новом докладе Пентагона утверждается, что КНР, возможно, рассматривает возможность открытия новых военных баз в соседнем Таджикистане, где у Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже имеется как минимум один секретный аванпост. Об это пишет издание Eurasianet.

В датированном 1 сентября докладе Конгрессу США говорится, что КНР «стремится создать более развитую инфраструктуру баз и логистику за пределами своих границ, что позволит НОАК проецировать и поддерживать военную мощь на больших расстояниях». Таджикистан упоминается в качестве одной из 12 стран, которые НОАК «скорее всего рассматривала» как вариант.

В начале прошлого года газета Washington Post подтвердила давние подозрения в отношении китайского военного присутствия в безлюдном районе на пересечении границ Таджикистана, Китая и Афганистана. Военнослужащие НОАК, замеченные репортером издания на рынке в этом удаленном уголке, носили на воротниках знаки отличия военного подразделения из Синьцзяна, китайской территории, граничащей с Таджикистаном.

Один солдат сказал, что эти войска находились там уже «три-четыре года». На спутниковых снимках виден комплекс из двух десятков двухэтажных зданий и смотровых башен, построенных с 2016 года.

В прошлом году Таджикистан провел очередные совместные военные учения с вооруженными силами Китая в том же районе, что усилило подозрения в том, что Душанбе все больше передает заботу о своей безопасности Пекину.

В последние годы объемы китайской помощи Таджикистану в области безопасности резко возросли. В частности, Пекин пообещал отремонтировать несколько десятков сторожевых постов вдоль границы с Афганистаном. В то же время Душанбе попадает во все большую зависимость от Китая: более 1,2 миллиарда долларов, или 40 процентов государственного долга Таджикистана, – обязательства перед КНР. На этом фоне китайские националисты время от времени заявляют о претензиях на часть таджикской территории.

Таджикистан упоминался в нескольких разделах 173-страничного доклада Пентагона, включая опасения, что китайские технологические компании при помощи технологий по распознаванию лиц «возможно, собирают данные касательно таджикистанцев», применяя то же оборудование, что используется в Синьцзяне, где Китай создал сеть лагерей для интернированных, в которых содержатся представители исповедующих ислам нацменьшинств.

Но в целом Центральной Азии посвящено лишь несколько страниц. Гораздо больше внимания было уделено растущему военному потенциалу Китая и «потрясающему воображение количеству новой военной техники НОАК». Согласно ожиданиям Пентагона, в течение следующего десятилетия Китай удвоит свой ядерный арсенал (сегодня у него чуть больше 200 боеголовок). Пекин отверг призывы Вашингтона присоединиться к переговорам с Москвой по поводу вооружений, утверждая, что американский арсенал значительно больше.

Стоит отметить, что по числу военнослужащих Китай занимает первое место в мире. В данное время у этой страны есть одна официальная военная база за пределами страны, в Джибути.

Источник: газета «Багыт.kg» №20 от 10.09.2020 / стр. 3