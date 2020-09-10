Казахстан открыл границу с Кыргызстаном. Между странами возобновлено авиасообщение

Подчеркивая важность возобновления международного авиасообщения между КР и РК, казахстанская сторона сообщила о принятом положительном решении о возобновлении авиасообщения с Кыргызстаном.

Об этом стало известно по итогам встречи главы МИД КР со своим казахстанским коллегой

Накануне, 9 сентября 2020 года, в Москве министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Айдарбеков, отметив успешность совместной борьбы с коронавирусной эпидемией, выразил признательность казахстанской стороне за проведенную работу по возвращению кыргызских граждан на Родину и предоставления транзитного коридора для въезда в КР кыргызским автоперевозчикам.

Подчеркивая важность возобновления международного авиасообщения между КР и РК, казахстанская сторона сообщила о принятом положительном решении о возобновлении авиасообщения с Кыргызстаном.

В целях увеличения пропускного режима на кыргызско-казахстанской государственной границе, казахстанская сторона сообщила о функционировании имеющихся контрольно-пропускных пунктов в полноценном объеме.

Особое внимание было уделено вопросам международного и регионального сотрудничества, в том числе в рамках ООН и ЕАЭС.

Департамент информации МИД КР