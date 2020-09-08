(Видео) Кандидат в депутаты от «Кыргызстана»: На видео я рефлекторно ударил эту женщину

Эрмек Нургазиев отказался отвечать на вопрос о том, жалеет ли он о своем поступке

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» признал, что действительно ударил женщину. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По его словам, инцидент произошел осенью 2019 года, когда проходило собрание между дольщиками и жильцами жилищного кооператива в 8 микрорайоне Бишкека, председателем которого он является.

Как оказалось, женщина, которую ударил Нургазиев — Ольга Новохатская — адвокат директора строительной компании «Альянс Курулуш плюс» Максима Альянова.

- Да, на видео действительно я,- признался Нургазиев. - Это было осенью прошлого года. Женщина на видео — Ольга Новохатская — адвокат и подельница Максима Альянова, который обманул людей и сидит в тюрьме. Я создал жилищно-строительный кооператив, и меня избрали председателем. Эта женщина, проиграв все суды дольщикам, пришла на наше собрание с провокаторами. В один из моментов, когда мы общались, она ударила меня по лицу. Естественно, это было неожиданно, и я в ответ ударил ее.

Нургазиев считает, что печать стройкомпании «Альянс Курулуш плюс» должна быть изъята в рамках уголовного дела, однако находится на руках у Новохатской, которая, по его словам, отказывается отдавать ее.

- Она выписывает поддельные квитанции дольщикам, чтобы завладеть чужими квартирами и сделать двойные продажи,- утверждает он. - Милиция об этом узнает, в судах она проигрывает. В конце она не выдержала и пошла на провокацию. Теперь Новохатская узнала, что я баллотируюсь в депутаты, и решила опубликовать это видео.

Однако «Кыргызстанец» не стал отвечать на вопрос о том, жалеет ли он о своем поступке.

Поясним, накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором кандидат в депутаты ЖК от партии «Кыргызстан» ударил женщину, которая чуть не упала.

Пользователи кыргызского сегмента соцсетей разгневались на Нургазиева и потребовали, чтобы партия отреагировала на поступок коллеги.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сказали Vesti.kg, что изучают опубликованные ролики.