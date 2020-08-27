Исхак Масалиев назвал поведение Турсунбая Бакир уулу несолидным

Экс-депутат намерен подать в суд на партию, с которой собирался на выборы

В партии «Бутун Кыргызстан» ни у кого насильно 200 тысяч долларов не выпрашивали, а если кто-то и давал деньги, то добровольно. Так экс-депутат ЖК Исхак Масалиев прокомментировал Vesti.kg скандал с еще одним бывшим парламентарием Турсунбаем Бакир уулу. Напомним, Масалиев и Бакир уулу намерены пойти на выборы с «Бутун Кыргызстан».

Поясним, вчера Турсунбай Бакир уулу на пресс-конференции заявил, что в окончательном выборном списке он оказался на 20 месте, но якобы ранее числился 13-ым. Экс-депутат потребовал передать в ЦИК список, составленный ранее на съезде партии.

Бакир уулу рассказал, что приходил в штаб партии выяснить, почему список претерпел изменения.

- Курсан Асанов сказал мне: «Агай, не обижайтесь, но другие заплатили по 200 тысяч долларов», - поведал он. - Я ответил, что у меня нет таких денег, но я готов работать на партию. После добавил, что они могут засунуть меня подальше в список, никакой реакции не последовало и я ушел. Но я подам в суд на «Бутун Кыргызстан», чтобы вернули первоначальный список.

Исхак Масалиев рассказал, что деталей скандала не знает и про 200 тысяч долларов не слышал.

- Открыто об этом никто не говорил, и денег ни у кого не просили, - уточнил он. - Единственное, был разговор о том, что первая 20-ка в списке должна скинуться на избирательный залог - это нормально. Я тоже дал какую-то сумму. Возможно, что кто-то и платил за место в списке, но ни у кого денег не вымогали. Тем более, что все знают материальное положение Бакир уулу.

Исхак Абсаматович полагает, что Турсунбай Бакир уулу просто обиделся.

- Все люди считают себя особенными, такова человеческая натура, - отметил он. -Но поведение Бакир уулу не солидное для такого политика. Темир Сариев вон молча ушел, и все его уважают.

Источник: vesti.kg