Турсунбай Бакир уулу: «Адахан Мадумаров составлял список, заперевшись в кабинете и вывел на верхушку списка «чимкириков», заплативших 200 тысяч долларов»

Бишкек, "Саясат. kg". Турсунбай Бакир уулу объяснил, как он выпал из списка кандидатов партии «Бутун Кыргызстан».

26 августа он провел пресс-конференцию и рассказал о разногласиях с Адаханом Мадумаровым.

«На курултае был утвержден список кандидатов, я был на 15-м месте. Но на следующий день услышал, что список изменился. За ночь. Я написал братишке Адахану: «Я был в списке, который законно утвердили на курултае. Теперь он изменился и я не могу найти себя». Он попросил меня прийти в штаб. В кабинете он сидел с Суваналиевым, генералом Асановым, Сариевым, Муратом Малабаевым. «Туке, не обижайтесь, мы отодвинули вас чуть ниже», — сказал Адахан. «А как же твое обещание? Ведь ты говорил, что я пойду в первой двадцатке и тебе нужны профессионалы», — сказал я. Тогда Темир Сариев сказал: «Оказывается нужны деньги на выборы, мы ставим вперед тех, кто дает деньги». Спросил сколько. Мне сказали, что дают по 200 тысяч долларов. «У меня таких денег нет. Если бы попросили 10 тысяч долларов, я бы занял у друзей и знакомых и принес. Впереди меня оказались депутаты, которых Атамбаев назвал «чимкириками». Что мы скажем народу? Назовем себя чистой партией, но на выборы пойдем с «чимкириками»?» — сказал я.

Я сказал Адахану, что джигит должен держать слово. Заверил, что я не лгу. Если он посчитает, что партия проиграет из-за того, что Турсунбай Бакир уулу находится на верхушке списка – пускай отодвигает вниз. Напомнил, что я сдержал слово и поработал для его партии. Я оказался на 22-м месте, а другие члены партии «Эрк» вовсе оказались в районе 100-й строчки.

Три дня назад звонил Суваналиеву, генералу Асанову, Рахману Разыкову. Рахман Разыков сказал: «Список я не видел, нахожусь в Оше». Затем я слышал, что Мадумаров никому не показывает список, составляет его, запираясь у себя в кабинете. Если он составляет список в кабинете, то была ли необходимость проводить курултай для составления списка? Я сказал, что на курултае я законно попал в список, не только я, но и партия «Эрк» присоединилась к «Бутун Кыргызстану». Если отодвинут, я буду жаловаться в ЦИК, обращусь в суд. Я сказал это Асанову, чтобы он донес до Адахана. Мои слова передали. Это нарушение закона. Я всегда боролся с властью, к сожалению, так поступил Мадумаров, не находящийся во власти», — сказал Турсунбай Бакир уулу.