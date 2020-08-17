Эльмурза Сатыбалдиев: Думаю, все уже догадались, почему я выбрал именно эту партию

Экс-генпрокурор пояснил, что видит себя только в рядах «Замандаш»
Бывший генеральный прокурор Эльмурза Сатыбалдиев, занимавший ряд высоких постов при правлении Курманбека Бакиева, вступил в партию «Замандаш». Эту информацию Vesti.kg подтвердил он сам.
- Думаю, что все уже догадались, почему я выбрал именно «Замандаш», - сказал
Эльмурза Ракиевич. - Я себя вижу только здесь. Надо еще съезд проводить. Агитацию можно проводить с сентября. Все нужно делать в рамках закона.
Помощник лидера политической партии «Замандаш» Жениша Молдокматова между тем сообщил Vesti.kg, что съезд политобъединения состоится 20 августа.
Источник: vesti.kg
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