Эльмурза Сатыбалдиев: Думаю, все уже догадались, почему я выбрал именно эту партию

Экс-генпрокурор пояснил, что видит себя только в рядах «Замандаш»

Бывший генеральный прокурор Эльмурза Сатыбалдиев, занимавший ряд высоких постов при правлении Курманбека Бакиева, вступил в партию «Замандаш». Эту информацию Vesti.kg подтвердил он сам.

- Думаю, что все уже догадались, почему я выбрал именно «Замандаш», - сказал

Эльмурза Ракиевич. - Я себя вижу только здесь. Надо еще съезд проводить. Агитацию можно проводить с сентября. Все нужно делать в рамках закона.

Помощник лидера политической партии «Замандаш» Жениша Молдокматова между тем сообщил Vesti.kg, что съезд политобъединения состоится 20 августа.

Источник: vesti.kg