Жылдызкан Джолдошева: Я баллотируюсь в ЖК от партии «Мекенчил». Меня пригласили Ташиев и Жапаров

Экс-парламентарий заявила, что оппоненты пытаются ее очернить и дискредитировать в соцсетях

Бывший депутат Жогорку Кенеша V созыва Жылдызкан Джолдошева намерена снова побороться за парламентское кресло и будет баллотироваться от партии «Мекенчил». Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

По словам Джолдошевой, она с симпатией относилась к партии «Мекенчил» еще 10 лет назад. Официальное приглашение о вступлении в политобъединение поступило три месяца назад

- Меня пригласили в партию Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев,- уточнила экс-депутат. - Я не отказалась, потому что у нас совпадает видение и у нас общие цели. Вчера прошел съезд партии «Мекенчил», на котором мы утвердили список кандидатов и передали его. Жапаров еще с прошлого года хотел, чтобы я вступила в нее, но официальное приглашение поступило три месяца назад.

Поясним, в инстаграм-аккаунте @Bezpredelkgz появилась публикация, где говорится, что Жылдызкан Джолдошева вновь баллотируется в депутаты СадырЖогорку Кенеша. Большая часть комментаторов резко отреагировала на эту новость, добавив, что парламент должен состоять из молодых людей.

В свою очередь, Джолдошева считает, что подобные комментарии исходят от ее оппонентов.

- У меня электорат большой — мы сильные политики,- добавила Джолдошева. - У нас есть оппоненты, и, конечно, они могут писать что угодно. У нас нет культуры достойно оппонировать. Некоторые используют грязные слова. Возможно, это сторонники оппонентов, или они сами пишут. В нашей партии из старшего поколения всего 10-12 процентов, остальная часть — молодые кандидаты.

Источник: vesti.kg