Жылкыбаев влился в партию «Республика» благодаря «Туй аке»?

Для большинства это стало загадкой, оказалось, секрет упирается в того самого Туйгунаалы Абдраимова.

Вызывает удивление, что недавно сдавший должность, приехавший из Оша с узелком Узар Жылкыбаев собрался на выборы в парламент. Многие ждали его участия в больших выборах в рядах провластных партий. Но Узар посреди дороги развернул коня и собрался на выборы с «Республикой».

Для большинства это стало загадкой, оказалось, секрет упирается в того самого Туйгунаалы Абдраимова. По дошедшим до нас последним перешептываниям, Узар с Туй аке не только давнишние единомышленники, но и в политике младший ука советуется с ним, говорят, Узар ука присоединился к «Республике» благодаря ему.

Хотя сам Туй байке, решивший вопроса Узара ука, не идет на выборы, но выползают разговоры о его отъезде послом в одну из соседних стран. В общем, интересное впереди. Их каждый шаг не заставит нас скучать.

Источник: газета «De факто» №26 от 14.08.2020/стр.3