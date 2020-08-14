Неладный Данияр Усенов, ограбивший благосостояние кыргызов, уехал в Белоруссию и строит завод

После того события герой сбежал из страны, вместе с кровожадными тиранами Бакиевыми нашел убежище у «батьки» в Белоруссии, точней, мы слышали,что живут в Минске.

Есть некто Данияр Усенов – бедствие нации, который всячески поддерживая власть Закиржана Бакиева, достиг должности премьер-министра, внес особый вклад в гибель десятков молодцев в кровопролитии 7 апреля. Превратившийся в рьяного палача кровожадных тиранов Бакиевых, Данияр Усенов своим приказом 6 апреля отправил на подавление народного восстания в Таласе сотни милиционеров во главе с руководителем МВД М.Конгантиевым, чем вызвал массовую неприязнь простого населения из-за избиения ногами.

После того события герой сбежал из страны, вместе с кровожадными тиранами Бакиевыми нашел убежище у «батьки» в Белоруссии, точней, мы слышали,что живут в Минске. Этот мерзавец немного погодя поменял свое имя на Даниила Урицкого, и мы стали свидетелями, как строит завод на украденные в Кыргызстане, похищенные у кыргызов деньги. Эта новость огорчила всех кыргызов, заставила страдать. Кого не опечалит, что злодеи, ограбившие государство, пролившие кровь десятков джигитов, разбрасывают украденные у кыргызов средства чужому народу, виляют перед ним?

Кстати, недавно раскрылось лицо бедствия нации, твердившего «Данияр Усенов умер», и старавшегося показать себя Даниилом Урицким. Как только руководитель Беларуси Лукашенко, прятавший тиранов, победил на выборах, пошел в руководимую Данияром Усеновым компанию. Во время встречи Лукашенко назвал его не Даниилом, а обратился «Данияр», да еще сравнил белорусов с кыргызами, напомнив об их трудолюбии. Говоря точнее, раскрыл лицо прятавшегося Данияра Усенова.

Теперь этого «бегунца» надо привезти и затолкать в тюрьму. Потому что Данияр Усенов обвинен и заочно осужден на пожизненное лишение свободы в тюрьме за преступления против участников народного волнения в апреле 2010 года.

Источник: газета «De факто» №26 от 14.08.2020/стр.5