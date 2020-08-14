Партии «Мекеним Кыргызстан» и «Табылга» объединились и вместе пойдут на парламентские выборы

Партия «Табылга» приняла решение поддержать «Мекеним Кыргызстан» на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш.

Об этом Elgezit.kg сообщили источники в штабе одной из политических партий.

Источники заявили, что состоялось подписание меморандума об объединении.

Председатель «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров проинформировал, что в ближайшее время в их ряды войдет еще несколько авторитетных партий и политиков. «Мекеним Кыргызстан» ждет серьезное обновление», — резюмировал он.

Напомним, что политорганизация «Табылга» создана активистами Иссык-Кульской области. Она успешно выступала на местных выборах в регионе. На выборах в городской кенеш Каракола «Табылга» уверенно победила. 28,5 процента от общего числа депутатов Каракольского кенеша составили представители этой партии. Старейшая СДПК (тогда партия власти) смогла занять лишь вторую позицию всего с 14 процентами от общего количества депутатских мандатов

Источник: Элгезит