«Читающих депутатов было мало». Исхак Пирматов подвел итоги работы за пять лет

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов подвел итоги своей деятельности за пять лет, отчитался перед народом.

Информацию он выложил на своей страничке в Фейсбуке.

По его словам, за пять лет удалось выполнить немало запланированных работ, но часть так и не удалось выполнить.

«Я считаю своей обязанностью отчитаться перед народом, который оказал мне доверие и проголосовал! Что я сделал за пять лет, какой закон издал, воплотился ли он в жизнь, а если воплотился – принес ли пользу народу. Мои избиратели должны знать, за какую работу я получаю зарплату, выплачиваемую за счет налогоплательщиков. За пять лет удалось выполнить немало запланированных работ, но часть работ так и не удалось выполнить.

Особо огорчает то, что не удалось довести до конца вопрос внесения изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся регистрации граждан (закон о внутренней миграции, Гражданский кодекс, Кодекс о неналоговых доходах). Если бы избавились от старых бюрократических пережитков, вроде прописки, жизнь народа заметно бы облегчилась. В первом чтении с трудом нашли поддержку, а на втором вопрос не сдвинулся с места. Причины очень плачевны: во-первых, немногие депутаты читали сложные законопроекты, содержащие много страниц. Нужно прочитать, чтобы уловить суть. Нужно понимать значение юридических терминов и есть другие обстоятельства, требования. Я этим никого не упрекаю, я лишь хотел назвать причины. Во-вторых, в нынешнее время очень легко повернуть общественное мнение в нужное русло. Есть блогеры и средства массовой информации, которые не читают полностью законопроект и вырывают нужные для себя места из контекста. Таких примеров было полно. И у меня, и у моих коллег депутатов не прошли хорошие инициативы.

Кроме того, не нашел поддержки законопроект о повышении ответственности за искажение или сокрытие информации о доходах или имуществе при сдаче декларации государственными служащими… И как будем бороться с коррупцией?

Вся надежда на следующий созыв. Надеюсь, что придут образованные специалисты, которые будут посвящать все свое время работе, издавать законы. Конечно, мы все живем надеждой. Но мы не исправимся, пока сами не поймем что-то и не сделаем выводы. Сами избираем депутатов, которые не читают, не работают! Потом пять лет без устали ругаем их! В последние дни ходил среди народа, взглянул на проделываемую в селах работу, опечалился, задумался. Меня заставило задуматься настроение молодежи. У всех везде один вопрос: «Кто сколько заплатит?»

Огорчает то, что названия партий, программы, внешний вид кандидатов, их биография вовсе не интересует. Конечно, такая тьма, неграмотность результат государственной политики и разрушения системы здравоохранения на протяжении 30 лет. В нынешнюю эпоху интернета у молодых в руках есть смартфон и они используют его не для расширения кругозора, повышения образования, а тратят все время на «Одноклассники» или «Инстаграм». Когда мы поймем, что лишаемся будущего, продавая голоса за 2 копейки?

За каждым законом кроются бессонные ночи, седина в волосах, невосстанавливающиеся нервные клетки. Думаю, не исправимся, пока будем говорить: «А что он для нас сделал?» Депутат, тем более кандидат никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не должен что-то сделать за свой карман. Невозможно всем понравиться, оказывая денежную помощь. Да и не обязаны это делать.

Задача депутата – инициировать законы, облегчающие жизнь народа, обогащающие их, проследить, чтобы исполнительная ветвь власти проследила за соблюдением этих законов! Занимающиеся благотворительностью делают это молча, ради милости Аллаха, думая о следующей жизни! В других случаях это подкуп. Купивший голоса человек косвенно или напрямую запустит руку в государственную казну. Купивший голоса человек не будет чувствовать ответственность перед избирателями, не будет думать, что им что-то должен. Сколько времени должно пройти, сколько поколений должно смениться, чтобы усвоить эту простую аксиому?» – пишет И. Пирматов.

Источник: Медиа центр, gezitter. org