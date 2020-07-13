Депутат Казакбаев не понимает, как сейчас можно думать о парламентских выборах

Нардеп отметил, что «Республика» приостановила избирательную кампанию и занимается лишь оказанием помощи населению

Депутат ЖК Руслан Казакбаев не понимает, как можно думать о парламентских выборах, когда население борется за жизнь. Так парламентарий сказал Vesti.kg.

- Сейчас ситуация очень сложная, - отметил нардеп. - Нам всем важно объединиться и бросить все силы на борьбу с пандемией. Не понимаю, как сейчас люди занимаются политикой и думают о проведении выборов.

Все будет зависеть от ситуации. Если все нормализуется, проведем их 4 октября. Но если ситуация ухудшится и введут режим чрезвычайного положения, тогда, думаю, выборы можно перенести. У нас есть такая возможность, ничего страшного не произойдет. Ведь будут поднимать вопрос о легитимности этих выборов, когда населению будет не до них.

Штаб «Республики» сейчас занимается исключительно оказанием помощи населению. Избирательную кампанию приостановили. Партия пойдет на выборы, если все нормализуется.

Народный избранник подчеркнул, что сложная ситуация в Кыргызстане сложилась из-за безалаберности правительства.

- С коронавирусом в Кыргызстане сложно бороться одному, - заметил Казакбаев. — Если мы не закупим разработанные вакцины и не достигнем коллективного иммунитета, нам будет тяжело.

Сейчас, к сожалению, мы оказались в такой ситуации из-за безалаберности правительства. Зная сложность всей ситуации, Минздрав и другие ведомства, все равно оказались неготовыми к ней. Когда у нас в день болели по 30-40 человек, ввели режимы ЧС и ЧП. Сейчас, когда количество новых случаев заражения до 600 человек в день, а от пневмонии ежедневно умирают 30-40 граждан, ничего не предпринимается.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова на своей странице в Facebook обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой перенести выборы.

«Нет выборов сейчас! Надо остановить этот фарс! Спасите людей! Срочно укомплектуйте реанимации в регионах, в каждом районе. Вы упустили ситуацию из-под контроля», - написала она.

Источник: vesti.kg