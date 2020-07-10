Медиаэксперт: Аппарату президента есть что скрывать, если они отключили комментарии

Гульнура Торалиева порекомендовала команде Жээнбекова быть более открытыми в коммуникации с гражданами

Сотрудникам аппарата президента есть что скрывать, если они удаляют комментарии под своим видео. Таким мнением с Vesti.kg поделилась медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, команда главы государства сделала себе «антипиар», удаляя негативные комментарии в адрес президента и загружая видео без возможности его комментирования.

- С одной стороны, аппарат президента рубит сук, на котором сидит, - сказала Торалиева. - Многие государства, наоборот, проводят исследования для измерения температуры общественного мнения. Соцсети — это хорошая возможность ответить на самые острые вопросы граждан. Выбрав тактику с удалением видео и невозможностью оставить комментарий, они строят неустойчивую коммуникацию. Если они отключили комментарии, то значит, им есть что скрывать.

Кроме того, эксперт предложила использовать антикризисную коммуникацию для того, чтобы попытаться поднять рейтинг доверия к власти. Также она порекомендовала открыто заявлять о потребностях в медицине и в других сферах деятельности.

- Антикризисная коммуникация не может быть односторонней, - добавила Торалиева. - Нужны люди, которые реагируют на критику власти. Народу нужны поддержка и прозрачность. Не стоит скрывать данные о медицинских потребностях.

Поясним, вчера, 10 июля, на YouTube-канале аппарата президента вышло видеообращение Сооронбая Жээнбекова к народу в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Кыргызстане. Видео набрало около 30 тысяч просмотров, 4 тысячи дизлайков (неодобрение со стороны пользователей) и 323 лайка (одобрение пользователей).

Некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что их комментарии удаляются. Ночью ролик с многочисленными гневными комментариями был вовсе удален, а затем снова загружен, но уже без возможности его комментирования.

Сегодня в аппарате главы государства Vesti.kg заявили, что ролик был удален из-за оскорбительных комментариев, разжигающих межрегиональную рознь.

Источник: vesti.kg