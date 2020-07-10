Аппарат президента: Мы удалили видеообращение Жээнбекова из-за оскорбительных комментариев, разжигающих межрегиональную рознь

В команде главы государства заявили, что большинство комментариев написаны с фейковых аккаунтов

Обращение Сооронбая Жээнбекова к народу Кыргызстана, выложенное на официальный ютуб-канал президента, минувшей ночью было удалено из-за деструктивных и оскорбительных комментариев, разжигающих межрегиональную рознь. Об этом Vesti.kg сообщили в аппарате главы государства.

«Под видео наблюдалось большое количество деструктивных комментариев, в том числе направленных на разжигание межрегиональной розни, оскорбляющих честь и достоинство человека, большинство из которых было написано с фейковых аккаунтов. Было принято решение удалить видео и загрузить его заново без функции комментирования»,- ответили в аппарате президента.

Между тем многие пользователи соцсетей были возмущены действием властей, посчитав это цензурой. Впрочем, в пресс-службе главы государства не ответили, согласны ли они с этим утверждением или нет.

Поясним, вчера, 10 июля, на ютуб-канале аппарата президента вышло видеообращение Сооронбая Жээнбекова к народу в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Кыргызстане. Видео набрало около 30 тысяч просмотров, 4 тысячи дизлайков (неодобрения со стороны пользователей) и 323 лайка (одобрения пользователей).

Некоторые пользователи Сети обратили внимание на то, что их комментарии удаляются. Ночью ролик с многочисленными гневными комментариями был вовсе удален, а затем снова загружен, но уже без возможности его комментирования.

Источник: vesti.kg