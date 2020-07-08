Зайнидин Курманов: Немощные партии должны объединиться

Бишкек, “Саясат.kg”. Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении на 4 октября текущего года парламентских выборов.
Политолог Зайнидин Курманов выразил свое мнение по поводу политических партий Кыргызстана, которых несть числа и которые сильно уступают по части качества. По словам эксперта, немощные партии должны объединиться.
«Все партии в Кыргызстане небольшие и бессильные. У каждой разный ресурс. Поэтому немощные партии должны объединиться. Тогда возникнет шанс!» — сказал политолог.
Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении на 4 октября текущего года парламентских выборов. По закону, в течение 5 календарных дней после назначения дня выборов намеренные участвовать в выборах партии должны подать в ЦИК уведомление. На данный момент намерение участвовать в выборах выразили более 35 политических партий.
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