Депутаты собираются вместе проводить Чыныбая Турсунбекова в последний путь вопреки запретам

Его похоронят в 14:00 на кладбище «Ала-Арча»
Похороны депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова пройдут сегодня в 14:00 на кладбище «Ала-Арча». Об этом Vesti.kg сообщила его коллега Айнуру Алтыбаева.
- Прощание началось сегодня в 12:30 по адресу Мостовая, 68 (пересекает улицу Чынгыза Айтматова), похороны состоятся в 14:00 в «Ала-Арче», - рассказала она. – Я пойду. Я не знаю подробностей, почему ему резко стало хуже, спрашивать родных было неудобно.
Парламентарий отметила, что, когда Турсунбеков заболел, ее сначала удивило отсутствие коллеги за заседаниях во время рассмотрения экономических законопроектов – как успешный бизнесмен он обычно не пропускал такие обсуждения.
Анвар Артыков подтвердил Vesti.kg, что постарается быть на кладбище в 14:00. Азамат Арапбаев тоже намерен проводить коллегу в последний путь.
- Очень жалко, хороший был человек, - сказал Vesti.kg Сайдолимжон Джураев. – Один Бог знает, почему ему стало хуже. Это у врачей спросить надо, у специалистов.
Депутат признался, что пойти на похороны не сможет из-за болезни.
Напомним, накануне стало известно о смерти экс-спикера и депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова. Он скончался от пневмонии в реанимации Национального госпиталя.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!