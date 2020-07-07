Депутаты собираются вместе проводить Чыныбая Турсунбекова в последний путь вопреки запретам

Его похоронят в 14:00 на кладбище «Ала-Арча»

Похороны депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова пройдут сегодня в 14:00 на кладбище «Ала-Арча». Об этом Vesti.kg сообщила его коллега Айнуру Алтыбаева.

- Прощание началось сегодня в 12:30 по адресу Мостовая, 68 (пересекает улицу Чынгыза Айтматова), похороны состоятся в 14:00 в «Ала-Арче», - рассказала она. – Я пойду. Я не знаю подробностей, почему ему резко стало хуже, спрашивать родных было неудобно.

Парламентарий отметила, что, когда Турсунбеков заболел, ее сначала удивило отсутствие коллеги за заседаниях во время рассмотрения экономических законопроектов – как успешный бизнесмен он обычно не пропускал такие обсуждения.

Анвар Артыков подтвердил Vesti.kg, что постарается быть на кладбище в 14:00. Азамат Арапбаев тоже намерен проводить коллегу в последний путь.

- Очень жалко, хороший был человек, - сказал Vesti.kg Сайдолимжон Джураев. – Один Бог знает, почему ему стало хуже. Это у врачей спросить надо, у специалистов.

Депутат признался, что пойти на похороны не сможет из-за болезни.

Напомним, накануне стало известно о смерти экс-спикера и депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова. Он скончался от пневмонии в реанимации Национального госпиталя.

Источник: vesti.kg