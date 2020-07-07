Сын Атамбаева: Чыныбай Турсунбеков тайно поддерживал нас

«Социал-демократы» собираются учредить премию его имени для членов партии, занимающихся промышленным производством
Покойный депутат, экс-спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков в самое тяжелое время поддерживал социал-демократов Кыргызстана. Об этом заявил в Facebook сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев.
«Сам попав под жесткое давление властей, он, тем не менее, продолжал оставаться нашим сторонником, - написал он. - Он никогда не давал нам опустить руки, всегда призывал бороться и до конца отстаивать ценности социал-демократии. Он тайно, по своей инициативе, встречался с председателем Социалистического Интернационала Луисом Аялой зимой прошлого года, рассказав ему о волне репрессий против членов партии СДПК, и готовился уже в скором времени объявить о своем вхождении в ряды партии «Социал-демократы».
Политсовет партии «Социал-демократы» выразил семье депутата глубочайшие соболезнования.
«Чыныбай Турсунбеков был выдающимся государственным и политическим деятелем, настоящим атлантом среди бизнес-элиты Кыргызстана, талантливым производственником, любящим отцом и семьянином», - передают там.
В память об экс-спикере политсовет собирается на ближайшем партийном съезде учредить ежегодную премию имени Чыныбая Турсунбекова для своих однопартийцев, занятых промышленным производством.
«Смерть Чыныбая Турсунбекова стала тяжелым ударом для всего Кыргызстана», - отмечают «Социал-демократы».
Напомним, экс-спикер и депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков накануне скончался от пневмонии в реанимации Национального госпиталя. Эту информацию Vesti.kg подтвердили его коллеги.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!