Сын Атамбаева: Чыныбай Турсунбеков тайно поддерживал нас

«Социал-демократы» собираются учредить премию его имени для членов партии, занимающихся промышленным производством

Покойный депутат, экс-спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков в самое тяжелое время поддерживал социал-демократов Кыргызстана. Об этом заявил в Facebook сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев.

«Сам попав под жесткое давление властей, он, тем не менее, продолжал оставаться нашим сторонником, - написал он. - Он никогда не давал нам опустить руки, всегда призывал бороться и до конца отстаивать ценности социал-демократии. Он тайно, по своей инициативе, встречался с председателем Социалистического Интернационала Луисом Аялой зимой прошлого года, рассказав ему о волне репрессий против членов партии СДПК, и готовился уже в скором времени объявить о своем вхождении в ряды партии «Социал-демократы».

Политсовет партии «Социал-демократы» выразил семье депутата глубочайшие соболезнования.

«Чыныбай Турсунбеков был выдающимся государственным и политическим деятелем, настоящим атлантом среди бизнес-элиты Кыргызстана, талантливым производственником, любящим отцом и семьянином», - передают там.

В память об экс-спикере политсовет собирается на ближайшем партийном съезде учредить ежегодную премию имени Чыныбая Турсунбекова для своих однопартийцев, занятых промышленным производством.

«Смерть Чыныбая Турсунбекова стала тяжелым ударом для всего Кыргызстана», - отмечают «Социал-демократы».

Напомним, экс-спикер и депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков накануне скончался от пневмонии в реанимации Национального госпиталя. Эту информацию Vesti.kg подтвердили его коллеги.

Источник: vesti.kg