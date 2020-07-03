Аида Исмаилова рассказала, куда тратятся миллионы, полученные Кыргызстаном на борьбу с COVID-19

Вице-премьер также пригрозила увольнением руководителям, запрещающим медикам говорить о недополучении надбавок

Руководители медучреждений, запрещающие сотрудникам говорить о недополучении надбавок, будут уволены. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

- Семьям погибших выражаем соболезнования, - сказала она. - Медработникам сейчас нелегко. От своего лица и правительства выражаю им благодарность.

Аида Исмаилова ответила на ряд интересующих граждан вопросов.

- Поступают жалобы на то, что многие руководители медучреждений отправляют сотрудников в отпуск без содержания. Ведется работа по обращениям о том, что руководство медучреждений запрещает медикам говорить о недополучении надбавок. Если данная негативная информация подтвердится, будет рассматриваться вопрос об увольнении таких руководителей.

Вице-премьер также ответила, куда делись полученные от партнеров средства на борьбу с коронавирусом.

- Многие граждане возмущаются, мол, куда же делись средства, выделенные Кыргызстану от партнеров, - продолжила Исмаилова. - Донорские средства от четырех международных организаций поступили на счет системы здравоохранения. Мы закупаем аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. В целом комиссия выделила 138 млн 294 тыс сомов.

Вместе с тем она сообщила о том, что сейчас ни в одном медучреждении не должны требовать с граждан ПЦР-анализы. В противном случае людей просят обращаться по номеру 0555005044. Кроме того, добровольцев, которые намерены быть волонтерами Минздрава, также просят обращаться по указанному номеру. По словам вице-премьера, на сегодняшний день по Бишкеку действуют 40 мобильных групп.

Источник: Вести