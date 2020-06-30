Сыновья Алмазбека Атамбаева уверены, что экс-президента намеренно заразили COVID-19

Кадыр Атамбаев сообщил, что никто из членов семьи не знает, где находится его отец

Родственники бывшего президента Алмазбека Атамбаева полагают, что того специально заразили коронавирусом в СИЗО ГКНБ. Об этом на личной странице в социальной сети написал сын экс-главы государства Кадыр Атамбаев.

Текст заявления:

«Мы, члены семьи Алмазбека Атамбаева, убеждены, что экс-президента намеренно заразили в СИЗО ГКНБ.

СИЗО ГКНБ уже превратилось в рассадник инфекции. Среди следственно-арестованных как минимум у 10 человек выявили COVID-19.

Заключенные в СИЗО ГКНБ через родственников рассказали нам о подозрении на коронавирус у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая всё начальство следственного изолятора.

Предположение ГКНБ, что заражение Алмазбека Атамбаева коронавирусной инфекцией произошло вследствие крайне редких встреч с членами его семьи и адвокатами (через стекло и одетыми в защитные маски), является абсурдным. Атамбаев был заражен вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он ежедневно контактирует в централизованной системе следственного изолятора.

Напомним, что несмотря на все заявления о введении чрезвычайного положения и режима карантина, власти сделали исключение для Алмазбека Атамбаева и его соратников, доставляя их без защитных средств на суды по Кой-Ташским событиям. Считаем, что власти уже тогда показали свое намерение заразить всех своих политических противников коронавирусной инфекцией.

Социал-демократическая партия Кыргызстана еще 11 мая делала заявления о необходимости перевода экс-президента Алмазбека Атамбаева под домашний арест во избежание заражения, но власть намеренно проигнорировала это обращение.

Более того, сегодня мы не знаем, где находится экс-президент Алмазбек Атамбаев. Сотрудники правоохранительных органов так и не уведомили нас об этом.

Его тайно вывезли без уведомления членов семьи.

Мы узнали, что с четверга сотрудники СИЗО ГКНБ давали Алмазбеку Атамбаеву лекарство «Эргоферон» от компании «Материа Медика Холдинг», производителя лженаучных гомеопатических препаратов. В 2018 году Министерство образования и науки РФ присвоило НПФ «Материа Медика Холдинг» антипремию за «самый вредный лженаучный проект».

Считаем, что несостоявшаяся попытка убийства Алмазбека Атамбаева 7-8 августа 2019 получила свое продолжение именно в таком подлом виде».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Алмазбека Атамбаева увезли из СИЗО ГКНБ в больницу с двусторонней пневмонией.

Источник: vesti.kg