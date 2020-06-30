Депутат Икрамов: Мы должны признать правду. Маловероятно, что Кыргызстан сможет противостоять коронавирусу

Парламентарий считает, что отечественная медицина не в состоянии остановить COVID-19

Маловероятно, что Кыргызстан сможет противостоять коронавирусу, если это не удалось даже европейским странам. Таким мнением депутат ЖК Тазабек Иркамов поделился на своей странице в соцсети Instagram.

«Мы все видим текущую ситуацию. Мы должны признать правду. Маловероятно, что наша страна сможет противостоять вирусу, если этого не смогли сделать даже в Европе и Америке. Настало время, чтобы люди почувствовали свою ответственность. Во время карантина ввели режим ЧП. Сейчас не время, чтобы судить о том, насколько эффективна была принятая мера. Настанет час, когда мы получим ответы на все наши вопросы. Сегодня наш медицинский персонал находится в очень сложной ситуации. В стране увеличилось количество зараженных», - отметил парламентарий.

Народный избранник подчеркнул, что каждый кыргызстанец обязан внести вклад в профилактику этого заболевания.

«К сожалению, я тоже заразился этим вирусом. Я был дома на самоизоляции, потеряв связь со своей семьей, соблюдал все санитарные нормы. Слава богу, тяжелые дни остались позади. Теперь все зависит от социальной ответственности граждан. Мы должны прекратить ходить по улицам, если нет работы. Нужно носить медицинские маски, постоянно мыть руки и избегать контакта с людьми. Наша медицина не может остановить сейчас эту болезнь. Каждый гражданин, пребывающий на улице, является носителем вируса, заражая сразу несколько человек. Это очень опасно. Мы всегда должны заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье наших соотечественников. Будем здоровы!», - написал Тазабек Икрамов.

Источник: Вести