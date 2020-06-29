Назначение Жалила Осмонова руководителем аппарата мэрии Оша вызвало волну критики

Исполнять обязанности руководителя аппарата мэрии города Оша будет Жалил Осмонов.
Соответствующий приказ, как сообщил пресс-секретарь Азамат Абсатаров, подписал мэр Таалайбек Сарыбашов.
56-летний Жалил Осмонов работал в акимиате Алайского района, руководил районным отделением фонда «Ага Хана», позже – Ошским городским отделением. Он бывший депутат Алайского районного кенеша, также работал заведующим одним из отделов в полномочном представительстве правительства в Ошской области. В 2018-2019 годы работал в кыргызско-китайском ОсОО «Синжи-Пирим» в Араванском районе, до сегодняшнего дня является руководителем компании «Ош Пирим-Оскен».
В социальных сетях назначение Жалила Осмонова вызвало волну критики. Люди отмечают, что «мэр собирает вокруг себя земляков».
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев родился и вырос в Алайском районе Ошской области. Был акимом этого района.
Бывший руководитель аппарата мэрии Максатбек Закиров скончался две недели назад.
Источник: Азаттык
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