Абылгазиев присоединился к партии «Биримдик»?

Бишкек, "Саясат. kg". Слухи о присоединении Мухаммедкалыя Абылгазиева к партии «Биримдик» не соответствуют действительности.

Появились домыслы о том, что бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев после своей отставки не лежит без дела, а начинает подготовку к осенним парламентским выборам. Сказано также, что он пойдет на выборы в рядах партии «Биримдик».

Как пишет журналист Жамалдин Парманкулов, вышеуказанные слухи об Абылгазиеве не соответствуют действительности.

«Слухи о присоединении Мухаммедкалыя Абылгазиева к партии «Биримдик» не соответствуют действительности.

Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не присоединялся к партии «Биримдик», и информация о том, что он будет участвовать в выборах от этой партии, это всего лишь сплетни. Ряды партии «Биримдик» пополняют активная молодежь, ряд личностей, которые до этого служили государству. Официально заявляем, что в их рядах нет М. Абылгазиева», — написал он.