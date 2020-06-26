Опустить партии на колени как таласцы

Последующие организационные работы в этом направлении будут проходить в районах и айыл окмоту.
Таласцы из трех родов Кушчу, Саруу, Кытай разошлись, согласовав создание объединения «Талас Тайпасы» для того, чтобы не обмануться очередными обещаниями партий «достать с неба Луну» на предстоящих парламентских выборах. Какая бы партия не пришла с просьбой «проголосуйте», население Таласской области, состоящее из четырех районов и одного города согласовало, что сначала давайте добьемся решения той или иной экономической проблемы. Если не сможет решить вопрос, то поставят требование – внесите в «золотой список» той партии одного надежного молодца из области. При невозможности выполнить и это обязательство пришли к выводу: «У нас есть столько-то тысяч беспрекословно слушающихся нас голосов, цена каждого голоса столько-то тысяч сомов, давайте перейдем к открытым торгам».
Последующие организационные работы в этом направлении будут проходить в районах и айыл окмоту. После дачи старта к выборам на каждом участке работа продолжится уточнением количества избирателей, послушно следующих за «Талас Тайпасы». Мужчины и женщины из 3-х родов, пришедшие на организационное собрание, сказали: «Будем торговаться только так с партиями, переставшими считаться с народом».
Хотя собрание проходило в глубине таласского леса, в изоляции от народа, но джигиты-сыщики напали на след, обнаружили и перемешались с ними, но собравшиеся узнали и выгнали их.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 26.06.2020/стр.2
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