«На меня фейки вылили гору какашек». Депутат Алтыбаева объяснила, почему поддержала закон Асылбаевой

Парламентарий пожаловалась, что не может найти людей, которые на нее клевещут

Депутат Айнуру Алтыбаева осознанно проголосовала за закон о манипулировании информацией, так как сама столкнулась с фейками в соцсетях. Об этом Vesti.kg рассказала она сама.

- Я вообще-то должна заниматься законом о ремесленнической деятельности, но мне приходится выяснять, кто про меня пишет нехорошие вещи в интернете, - пояснила Алтыбаева. - Был один сайт, который на меня гору какашек вывалил, и я до сих пор не могу найти этих людей, чтобы подать на них в суд. И мне понятно, почему они так пишут. Я ведь инициировала законы против табакокурения и продажи в нашей стране слабоалкогольных газированных напитков, чтобы защитить наше подрастающее поколение. А мне приписали сговор с Минздравом и еще что-то.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера парламент сразу в двух чтениях принял скандальный законопроект о манипулировании информацией. Перед тем как депутаты начали обсуждать этот документ, у здания Белого дома прошел митинг, на котором граждане призывали парламентариев отклонить инициативу.

Днем ранее несколько тысяч пользователей соцсети написали гневные комментарии депутату Гюльшат Асылбаевой. Кыргызстанцы требовали, чтобы она отозвала законопроект и сдала свой мандат.

До этого в интернете начали собирать подписи под петицией против законопроекта Гюльшат Асылбаевой, по которому Министерство культуры, информации и туризма сможет блокировать в социальных сетях любую информацию, если кто-то посчитает ее недостоверной. После этого судьбу публикации и аккаунта, с которого она была размещена, должен решить суд.

Медиаэксперты и юристы раскритиковали инициативу Асылбаевой и назвали ее законопроект нарушающим право на свободу слова. Сама нардеп уверена, что это не так, и она лишь желает оградить граждан от недостоверной информации. Между тем журналисты писали о том, что ее закон очень похож на документ, который рассматривали депутаты Госдумы России. Асылбаеву также обвинили в плагиате.

Источник: vesti.kg