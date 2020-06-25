У Тазабека Икрамова и Экмата Байбакпаева выявили коронавирус, – СМИ

У двух депутатов Жогорку Кенеша Тазабека Икрамова и Экмата Байбакпаева выявили коронавирус.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники.
Уточняется, что болезнь у парламентариев проходит в легкой форме.
Напомним, что ранее пресс-секретарь ЖК Ибраим Нуракун уулу сообщил, что еще у двоих депутатов Жогорку Кенеша ПЦР-анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.
В комментарии Reporter.kg Экмат Байбакпаев информацию опроверг, заявив, что результаты еще не получены.
22 июня, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что у ряда депутатов Жогорку Кенеша выявили коронавирус. Однако он отказался называть фамилии заболевших парламентариев.
Reporter.kg стало известно, что лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заразился коронавирусом.
18 июня о положительном COVID-19 сообщил глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу. 19 июня стало известно, что депутат от парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19. Также коронавирус выявили у двоих сотрудников аппарата ЖК.
Источник: reporter.kg
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