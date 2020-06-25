В Бишкеке кафе и ресторанам могут запретить работать по вечерам

Мэрия пойдет на этот шаг, если развлекательные заведения продолжат игнорировать санитарные требования
В Бишкеке вирус распространяется слишком быстро, именно по этой причине мэрия столицы ограничивает передвижение общественного транспорта в выходные. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев.
- В городе в день уже по 100 человек заражается, надо прекратить это, - сказал он. - Пока не введут ЧП с общественным транспортом, будет так. Сидите дома, не ходите на рынки и в гости. Вы же понимаете, что летом гриппа не бывает, и люди заболевают коронавирусом. Мы хотим защитить каждый дом и каждую улицу.
Тулобаев добавил, что если кафе, рестораны, кальян-бары и другие точки общественного питания не будут соблюдать правила, то со следующей недели им могут запретить работать с 10 вечера до 5 утра.
- Более того, если вирус продолжит распространяться, то мы будет просить ввести режим ЧП, - заключил глава аппарата мэрии Бишкека.
Источник: vesti.kg
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