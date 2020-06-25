Камчыбек Ташиев: Мирлану Бакирову желаю успехов в предстоящих политических гонках!

Бишкек, "Саясат. kg". Удовлетворён, что он правильно воспринял критику.

Вице-спикер Мирлан Бакиров до этого ответил на критику Камчыбека Ташиева. Мы спросили у политика, как он воспринял ответ вице-спикера.

— Что можете сказать относительно ответа вам Мирлана Бакирова?

— В одном из интервью я прочитал ответ Мирлана Бакирова на мои слова о том, что «надо расти для того, чтобы стать самостоятельным лидером». Удовлетворён, что он правильно воспринял критику. То, что этот джигит не стал обижаться, а высказал объективное мнение, свидетельствует о том, что он по-настоящему растёт. Будущее Мирлана, даст Бог, будет хорошим. Желаю ему успехов в предстоящих политических гонках!