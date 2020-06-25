Дастан Джумабеков: Если мы примем законопроект о манипулировании информацией, то предотвратим беспорядки

Спикер ЖК объяснил, почему необходимо принять скандальную инициативу Гюльшат Асылбаевой

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков на заседании парламента призвал коллег поддержать законопроект о манипулировании информацией.

- У нас демократическое государство, - напомнил торага. - Слава богу, у нас никто не препятствует открытому выражению своего мнения. В XX веке мы покупали газеты и журналы. Если же в то время кто-то писал клевету о ком-либо, то оскорбленный человек был вправе подать в суд на издание. Мы живем в XXI веке. Сейчас мало кто читает те газеты и журналы. Откуда сейчас люди получают информацию? Из Интернета.

Спикер отметил, что впереди страну ожидают технологические изменения.

- Если мы примем этот законопроект, то предотвратим множество беспорядков, - пояснил Джумабеков. - Здесь мы защищаем права людей. В случае, если со стороны СМИ, Интернета, где люди открывают фейковые аккаунты, распространяется недостоверная информация в отношении невинного человека, то нужно ведь оправдать пострадавшего. Человек может обратиться в соответствующие органы, чтобы те помогли ему установить личность тролля. После чего пострадавший может подать в суд на того, кто оклеветал его. Это закон. У инициаторов только такие намерения.

Источник: vesti.kg