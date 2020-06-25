Тюлеев — Атамбаеву: Ваши трусливые бумажные генералы сдали вас с потрохами

Экс-мэр Бишкека высказался по поводу приговора бывшему президенту

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев высказался по поводу приговора бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Своим мнением он поделился на личной странице в социальной сети.

«Я не могу оценивать решение суда, я уже писал, что желаю Атамбаеву и его сподвижникам справедливого суда, и вот суд свершился, - написал Тюлеев. - Я не злорадствую и не пожелал бы такого даже врагу. Но все это следствие практики, внедренной самой системой Атамбаева, им лично.

Теперь Ваша же система поступила так же, как со мной. И это говорю не я, а все эксперты, Клара Сооронкулова и Исхак Масалиев, что впервые отъем имущества у всех близких применили Вы».

Тюлеев напомнил, что его родственники не раз обращались к Атамбаеву.

«Конечно, я считаю неправильным, что конфисковано то, что было заработано в бизнесе до президентства, так не должно быть, - сказал он. - Но тем не менее, это система, построенная Вами, и ее не изменить без коренной реформы.

Мы обсуждали это с Вами в самолете. У Вас было 6 лет, чтобы построить честную систему судов, государственного управления, хорошую экономику. Но Вы потратили эти годы на интриги, на борьбу с инакомыслящими, на подавление оппозиции и свободы слова, на решение кадровых вопросов в пользу своих приближенных».

В своей речи бывший градоначальник коснулся и дела об освобождении Батукаева.

«По делу Батукаева Вы также сказали, что это была просьба, и Вы дали команду, а ваши трусливые бумажные генералы сдали теперь Вас с потрохами, - написал он. - Разве нет? Напомню, что по какой-то просьбе Вы сделали все, чтобы выполнить ее, а на другие не обратили внимания. Пусть будет на Вашей совести, но все те, кого Вы возвышали, убеждали в принципиальности и честности, оказались ссы*унами, которые из опасений за свою шкуру сделали Вас крайним. Из двух десятков причастных теперь за решеткой Вы.

Вам надо радоваться, никто не притесняет Ваших близких, когда в Вашей системе за моими близкими вели наблюдение, возбуждались липовые дела, проверки, осуществлялось моральное давление. Ваши же близкие, судя по соцсетям, живут себе спокойно, и это не та система подавления, которую развили Вы.

Несмотря на то, что в суде не была доказана моя вина, нет доказательств как на бумаге, так и показаний свидетелей. Директор "Тазалык" открыто сказали, что ущерба нет. Аудитор Счетной палаты открыто заявил, что акт заставили написать по фотографии, которая не соответствует реальности и в кабинете у следователя. Прокурор ссылался на документ, которого не было в материалах дела. Это помимо кучи прочих нарушений закона в производстве. В самом приговоре нет слова о конфискации, был арест имущества, но конфискации нет. Независимая лингвистическая экспертиза Российского центра судебных экспертиз показала, что в приговоре не отражена конфискация имущества».

Нариман Тюлеев добавил, что когда он сам сидел в тюрьме, ему говорили, что он может оплатить ущерб государству и тогда сможет выйти на свободу.

«И я оплатил, но не потому, что так хотели Вы, а чтобы те из моей команды, которые были осуждены «за компанию», могли освободиться по амнистии, по УДО, - поведал он. - Алмаз Шаршенович, что я могу сказать по нынешней ситуации: поступите и Вы как мужчина - оплатите! С Вами пострадали люди, их семьи. Оплатите ущерб, и тогда они смогут быстрее вернуться к своим семьям. Ущерб по делу о ТЭЦ составил 5 млрд, по Музею, по ипподрому, по строительству Южной дороги наберется не меньше, если не больше. Всплывут и другие дела, и там тоже ущерб. В итоге наберется ущерба миллиардов на 15.

Вы всегда хвастались, что Вы мультимиллионер. И кроме указанного имущества у Вас был кэш, следы которого потерялись во время ареста. Уверен, в небезызвестном пакете были данные по счетам, Ваш ноутбук и телефон. Весь кэш, который Кыргызстан потерял в результате мутных дел. Значит, у Вас есть из чего оплатить, оплатите и живите спокойно. Кудай буюрса Вы поправитесь и выйдете на свободу, у Вас еще есть время пожить, а деньги это наживное. Бедным Вы не останетесь».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что суд приговорил Алмазбека Атамбаева по делу Батукаева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех званий и наград.

Источник: vesti.kg