Начнется строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Дашков отметил, что стороны уладили все соглашения и общая стоимость проекта составит 4,5 млрд долларов.

Государственное предприятие «Кыргызские железные дороги» через месяц начнет реализацию проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщил директор упомянутого предприятия Василий Дашков.

Дашков отметил, что стороны уладили все соглашения и общая стоимость проекта составит 4,5 млрд долларов. Сообщается, что Россия и Узбекистан будут оказывать финансовую поддержку проекту.

17 июня президент Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по развитию железнодорожной отрасли страны. В ходе совещания главу государства проинформировали о проекте строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

В 2002 году Пекин уже подготовил технико-экономическое обоснование проекта. В соответствии с тем обоснованием железная дорога была бы проложена через Торугарт на пастбище Арпа, в Кара-Суу через Узгенский район и дошла бы до Узбекистана. Общая протяженность составила бы 268 километров.

Уже много лет ходят разговоры о строительстве железной дороги, которая пройдет через территорию Кыргызстана, свяжет Китай с Европой. Инициативы по строительству железной дороги усилились после смены власти в Узбекистане, активизировались переговоры.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев предложил построить железную дорогу Таджикистан — Кыргызстан — Казахстан — Россия, вместо железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Но эта инициатива не получила какую-либо поддержку. После этого кыргызские власти вновь поддержали строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, но предложили новый маршрут.

Источник: газета «Майдан.kg» №19 от 24.06.2020 / стр. 2