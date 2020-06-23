«Мне неудобно за Сооронбая Жээнбекова». Раиса Атамбаева написала открытое обращение после приговора экс-президенту

Супруга экс-президента Алмазбека Атамбаева, которому сегодня Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор по делу Батукаева, написала открытое обращение.
Его на своей странице в Facebook опубликовал сын бывшего президента Сеид.
«Дорогие кыргызстанцы! Хочу от чистого сердца поблагодарить всех вас за постоянную поддержку, веру и сопереживание. Сегодня впервые за многие годы я вынуждена встречать день рождения без Алмазбека Шаршеновича.
С утра поздравляли сотни людей, в их числе лидеры иностранных государств и члены их семей, перед которыми мне неудобно за Сооронбая Жээнбекова, которому за 30 лет мы делали только добро и относились как к родному человеку.
В знак благодарности Сооронбай Жээнбеков, который раньше самым первым звонил и поздравлял меня с днем рождения сегодня, именно в мой день рождения, заставил судей вынести приговор моему мужу.
Сооронбай Шарипович, наш бывший друг, я бы хотела еще один раз увидеть Вас, посмотреть Вам в глаза и лично сказать спасибо за такой «подарок», — написала Раиса Атамбаева.
Напомним, сегодня Первомайский райсуд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.
Источник: Элгезит
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