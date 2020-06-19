Каныбек Иманалиев получил результаты теста на COVID-19

Парламентарий контактировал с инфицированным руководителем пресс-службы ЖК
У депутата ЖК Каныбека Иманалиева тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
- Сейчас пришел врач, мой тест на вирус - отрицательный, - поделился парламентарий.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что депутаты Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров контактировали с руководителем пресс-службы ЖК Ибрагимом Нуракун уулу, у которого вчера выявили COVID-19.
Источник: vesti.kg
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