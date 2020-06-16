Сооронбай Жээнбеков принял отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева

Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» принята отставка премьер-министра КР Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича. Об этом сообщили в аппарате президента.
Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку.
В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства КР.
Источник: Кабар
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