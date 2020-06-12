(Видео) Тилек Токтогазиев назвал три партии, которые готовятся править страной

Член альянса «Ата Мекен» рассказал о предстоящих выборах, партии Матраимова и своем решении уйти в политику

Молодой предприниматель Тилек Токтогазиев, вступивший в альянс «Ата Мекен», поделился своим мнением о партиях «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».

Он рассказал, какие три партии собираются создать коалицию большинства и управлять страной следующие пять лет.

«Сейчас мы видим, насколько идет усиление клана Матраимовых, и мы все четко понимаем, что партия «Мекеним Кыргызстан» — это их политобъединение.

Есть партия Асылбека Жээнбекова - это «Биримдик». Его партия на этих выборах будет использовать административный ресурс. А «Мекеним Кыргызстан» будет использовать и денежный ресурс. Есть также партия «Кыргызстан». Это вот три проходные партии.

Они собираются взять большинством, создать коалицию и дальше управлять всеми процессами в стране на протяжении пяти лет.

К 2023 году они смогут еще и подготовить своего президента, и мы можем говорить, что до 2028 года никаких прорывных изменений в стране не произойдет. Нам достаточно было этих двух лет, чтобы понять - изменений не будет», - поделился он.

Токтогазиев отметил, что в оппозиционном блоке на предстоящих выборах будет много игроков, так как в обществе есть спрос на обновление законодательной ветви власти.

«Мы выходили с «RеАкцией», но ничего не произошло, хотят посадить блогера на шесть лет за неосторожные слова, а тех, кто миллионами грабит, не замечают.

В связи с этим у нас остается маленький оппозиционный блок. В оппозиции сейчас очень много игроков, откуда-то появились «Чон Казат», есть традиционный «Бутун Кыргызстан», «Бир бол», против депутатов которых работают «Чон Казат», также есть Ташиев и много других новых объединений, потому что есть спрос на обновление», - пояснил Токтогазиев.

Полное интервью Тилека Токтогазиева:

Источник: vesti.kg