(Видео) Тилек Токтогазиев назвал три партии, которые готовятся править страной 

Член альянса «Ата Мекен» рассказал о предстоящих выборах, партии Матраимова и своем решении уйти в политику
Молодой предприниматель Тилек Токтогазиев, вступивший в альянс «Ата Мекен», поделился своим мнением о партиях «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».
Он рассказал, какие три партии собираются создать коалицию большинства и управлять страной следующие пять лет.
«Сейчас мы видим, насколько идет усиление клана Матраимовых, и мы все четко понимаем, что партия «Мекеним Кыргызстан» — это их политобъединение.
Есть партия Асылбека Жээнбекова - это «Биримдик». Его партия на этих выборах будет использовать административный ресурс. А «Мекеним Кыргызстан» будет использовать и денежный ресурс. Есть также партия «Кыргызстан». Это вот три проходные партии.
Они собираются взять большинством, создать коалицию и дальше управлять всеми процессами в стране на протяжении пяти лет.
К 2023 году они смогут еще и подготовить своего президента, и мы можем говорить, что до 2028 года никаких прорывных изменений в стране не произойдет. Нам достаточно было этих двух лет, чтобы понять - изменений не будет», - поделился он.
Токтогазиев отметил, что в оппозиционном блоке на предстоящих выборах будет много игроков, так как в обществе есть спрос на обновление законодательной ветви власти.
«Мы выходили с «RеАкцией», но ничего не произошло, хотят посадить блогера на шесть лет за неосторожные слова, а тех, кто миллионами грабит, не замечают.
В связи с этим у нас остается маленький оппозиционный блок. В оппозиции сейчас очень много игроков, откуда-то появились «Чон Казат», есть традиционный «Бутун Кыргызстан», «Бир бол», против депутатов которых работают «Чон Казат», также есть Ташиев и много других новых объединений, потому что есть спрос на обновление», - пояснил Токтогазиев.
Полное интервью Тилека Токтогазиева:
Источник: vesti.kg
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