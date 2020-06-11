Азимбек Бекназаров: Здесь многие студенты из Кыргызстана, оказывается, богатые

Посол КР в Малайзии встретился с соотечественниками.

Они попросили помочь им вернуться на родину

Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров встретился с гражданами КР. Соотечественники рассказали послу о своих проблемах и попросили помочь им вернуться на родину.

Граждане объяснили, что слышали об авиарейсе Малайзия - Турция и выразили желание через Стамбул улететь в Кыргызстан.

Бекназаров в свою очередь пояснил им, что это слухи - в Кыргызстан до 22 июля рейсы не запланированы.

«Я провел переговоры с нашим консулом в Стамбуле, он сказал, что Турция не пускает граждан других стран. Возможности забрать вас сейчас нет, но мы ищем пути решения этого вопроса. Здесь многие студенты богатые, оказывается. Может, вы, пришедшие сюда, бедные, но тех много. У меня есть право прийти к ним и сказать: твой отец богат, помоги своему другу, но мои моральные принципы не позволяют этого сделать», - сказал посол.

На встречу с главой диппредставительства пришли около 10 кыргызстанцев.

Источник: vesti.kg