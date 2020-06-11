Экс-депутата ЖК Аскарбека Шадиева суд в Кыргызстане заочно приговорил к тюремному сроку

Депутат обвинялся в краже $30 тысяч, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова.

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева в незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на суд сообщает «Азаттык».

Депутат обвинялся в краже $30 тысяч, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова.

Как отмечается, Шадиев заочно осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать государственную должность на два года и к штрафу в размере 60 тысяч сомов (более $800). Путем сложения наказаний за совокупность преступлений Шадиеву назначено 13 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Депутат нескольких созывов Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев в 2018 году сбежал из Кыргызстана, после чего его объявили в розыск. Тогда Генпрокуратура возбудила в его отношении уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса КР. Причиной для возбуждения дела стал факт кражи $30 тысяч, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова Межпарламентской ассамблеи СНГ. Позже стало известно, что за день до этого он незаконно пересек границу и вылетел в Нью-Йорк (США). Тогда же было возбуждено второе дело — по статье «Незаконное пересечение государственной границы». А 25 июня стало известно, что на беглеца завели еще одно дело — по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных криминальным путем».

25 декабря 2018 года Первомайский районный суд города Бишкека признал Аскарбека Шадиева виновным по первым двум вышеназванным статьям и заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы.

За все время пребывания за границей кыргызский политик лишь раз выступил с обращением, заявив, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

Источник: Элгезит