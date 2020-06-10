(Фото) Внуки Атамбаева написали дедушке трогательное письмо в СИЗО ГКНБ

«Мои дети написали письма дедушке», - пояснил он.

«Мы вас очень ждем! Главное, не болейте!»

Внуки бывшего президента Алмазбека Атамбаева написали своему дедушке письмо в СИЗО ГКНБ. Фотографию письма в социальной сети опубликовал старший сын Атамбаева - Сеид.

«Мои дети написали письма дедушке», - пояснил он.

В письме внуки бывшего главы государства поделились своими успехами в школе и отметили, что очень скучают по дедушке.

«Мы вас очень ждем! Главное, не болейте!», - написали дети Сеида Атамбаева.

Источник: vesti.kg