(Фото) Внуки Атамбаева написали дедушке трогательное письмо в СИЗО ГКНБ 

«Мои дети написали письма дедушке», - пояснил он.
«Мы вас очень ждем! Главное, не болейте!»
Внуки бывшего президента Алмазбека Атамбаева написали своему дедушке письмо в СИЗО ГКНБ. Фотографию письма в социальной сети опубликовал старший сын Атамбаева - Сеид.
«Мои дети написали письма дедушке», - пояснил он.
В письме внуки бывшего главы государства поделились своими успехами в школе и отметили, что очень скучают по дедушке.
«Мы вас очень ждем! Главное, не болейте!», - написали дети Сеида Атамбаева.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!