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(Видео) Депутат Рыскелди Момбеков объяснил, почему ушел из СДПК 

Парламентарий решил баллотироваться от партии “Ата Мекен”

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Рыскелди Момбеков объяснил журналистам, почему пойдет на парламентские выборы от партии “Ата Мекен” и движения “Жаны дем”.

По его словам, СДПК не сможет участвовать на выборах как минимум год.

- Я, конечно, не буду отрицать, что ранее у меня была цель пойти на парламентские выборы с партией СДПК, - признал Момбеков. - Однако, к сожалению, не получилось, потому что 2 июня Верховный суд вынес решение о принадлежности партии. Последняя инстанция решила вернуть дело в первую, теперь разбирательство продлится еще один год. В связи с этим СДПК не сможет участвовать в выборах.

Поэтому депутат решил принять предложение от объединения “Жаны дем”, в которую входят партии “Ата Мекен”, “Ак Шумкар” и КЛДП.

- Я вел переговоры с разными партиями и движениями, - отметил Рыскелди Момбеков. - После решения суда я принял решение пойти на выборы с движением “Жаны дем”.

Источник: vesti.kg

           

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