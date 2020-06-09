Старший сын Атамбаева: Наша мама не популист и очень скромная. Она вышла замуж во второй раз

Сеид Атамбаев рассказал, что их команда имеет запасной плацдарм, о котором они скоро объявят
Старший сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, Сеид Атамбаев, дал интервью одному из YouTube каналов.
Он признался, что ему было обидно, когда критиковали отца.
- Один посол во время депутатства моего отца сказал, что Атамбаев бросил свою семью, детей, - заявил Сеид Алмазбекович. - Для отца и для нас это стало как удар ножом в сердце. Я считаю, что политику нужно отделять от семьи.
Он также рассказал, чем сейчас занимается первая жена бывшего президента.
- Наша мама очень хорошая, нас воспитала, в трудное время очень помогла, - подчеркнул он. - Она не популист, очень скромная и интеллектуальная. После плохих историй она была всегда рядом. Она вышла замуж во второй раз.
Сеид Атамбаев поведал и об отношениях со второй семьей Алмазбека Атамбаева.
- Как никак, даже если наши матери разные, то отец с Кадыром у нас один, - отметил сын бывшего президента. - Мы близки, я за ним присматривал, когда он был маленьким: водил в парк, покупал мороженое и игрушки, гуляли.
Он признался, что при нынешней власти гонения на их семью переносятся тяжелее.
- Во времена Акаева, Бакиева на нашу семью были гонения, - напомнил он. - И сейчас оказывается давление. В данный момент переносится, конечно, тяжелее. До того как задержали отца, я советовался, общался о будущем. А сейчас, когда он в СИЗО, на мне вся ответственность. Вся семья на меня смотрит, и если я опущу руки, то это будет неправильно. Несмотря на все проблемы я иду вперед.
Кроме того, сын Атамбаева рассказал, с какой партией пойдет на выборы в Жогорку Кенеш.
- Мы, конечно, хотели бы пойти на выборы в парламент с партией СДПК, - признался Сеид Алмазбекович. - Но сейчас мы судимся с Сагынбеком Абдрахмановым, который хочет отобрать у нас партию. У нас есть запасной плацдарм. В ближайшее время мы об этом объявим. Если власть нам не даст с СДПК пойти на выборы, мы пойдем с запасной платформой. Сейчас мы видим, кто нам друг, а кто враг. Но мы не потеряли свои человеческие качества. Народ поддерживает нас. Кто сбежал, тот сбежал от нас.
Сеид Алмазбекович рассказал и о том, как нынешняя первая леди Кыргызстана дарила подарки, когда приходила к ним в гости.
- Раньше Сооронбай Шарипович часто приходил к нам домой, - вспоминает он. - Его жена не приходила с пустыми руками и приносила нам подарки. Наш отец всегда хвалил Жээнбекова, приводил в пример их семью, показывал, какими дружными должны быть братья. Но на сегодня вы видите ситуацию.
Затем он объяснил, как распределены обязанности среди детей бывшего президента.
- В нашей семье в данный момент Кадыр в основном дает интервью, я выполняю задания отца, а Сейтек отвозит еду в СИЗО, - сказал Атамбаев-младший.
Источник: vesti.kg
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