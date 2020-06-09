Алмазбек Баатырбеков: Я сдал мандат. Думаю, Канатбек Исаев теперь возглавит фракцию

После двухнедельного отдыха экс-депутат намерен заняться предвыборным процессом
Лидер парламентской фракции “Кыргызстан” Алмазбек Баатырбеков сдал свой депутатский мандат. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.
По его словам, вместо него кресло в ЖК получит Бейшеналы Нурдинов.
- На прошлых парламентских выборах он занял первое место по городу Бишкек, - пояснил Баатырбеков. - Пришла его очередь. В связи с этим я освободил депутатское место.
Он также предположил, что лидером фракции теперь может стать Канатбек Исаев.
- Депутаты должны выбрать, кто станет лидером “Кыргызстана” в парламенте, - отметил Баатырбеков. - Но думаю, Канат Кедейканович возглавит фракцию.
Алмазбек Баатырбекович отметил, что к нему поступают предложения об объединении от других партий, но не стал озвучивать их названия.
- Сейчас, думаю, еще не время уточнять названия, все на стадии переговоров, - сказал он. - Также, много депутатов нынешнего созыва, которые хотят вступить в нашу партию.
Баатырбеков планирует две недели отдохнуть, а после заняться предвыборной кампанией.
Источник: vesti.kg
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