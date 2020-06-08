Однако “Республика” уже ведет переговоры об объединении с другими партиями
Никто из депутатов “Республики-Ата Журт” не объявлял о выходе из парламентской фракции. Об этом Vesti.kg сообщил лидер партии “Республика”, депутат ЖК Мирлан Жеенчороев.
Поясним, в СМИ появилась информация о том, что депутат от фракции "РАЖ" Марлен Маматалиев перешел в партию “Мекеним Кыргызстан”.
- На сегодня никто из наших депутатов не объявлял о выходе из фракции или партии, - пояснил Жеенчороев. - Могу сказать с уверенностью, что основной “костяк” партии сохранился и пойдет на будущие парламентские выборы.
Он также подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с молодыми политиками и другими партиями о возможном объединении.
- Я не могу назвать, с кем ведутся переговоры, но в августе текущего года состоится съезд партии, где все официально объявим, - пообещал Мирлан Жеенчороев.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!