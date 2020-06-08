Мирлан Жеенчороев: Никто из депутатов "РАЖ" не объявлял о выходе из фракции

Однако “Республика” уже ведет переговоры об объединении с другими партиями

Никто из депутатов “Республики-Ата Журт” не объявлял о выходе из парламентской фракции. Об этом Vesti.kg сообщил лидер партии “Республика”, депутат ЖК Мирлан Жеенчороев.

Поясним, в СМИ появилась информация о том, что депутат от фракции "РАЖ" Марлен Маматалиев перешел в партию “Мекеним Кыргызстан”.

- На сегодня никто из наших депутатов не объявлял о выходе из фракции или партии, - пояснил Жеенчороев. - Могу сказать с уверенностью, что основной “костяк” партии сохранился и пойдет на будущие парламентские выборы.

Он также подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с молодыми политиками и другими партиями о возможном объединении.

- Я не могу назвать, с кем ведутся переговоры, но в августе текущего года состоится съезд партии, где все официально объявим, - пообещал Мирлан Жеенчороев.

Источник: vesti.kg